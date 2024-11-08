أكبر مركز إيواء قريبا.. المدينة الرياضية تستعد

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نظمت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت جولة ميدانية، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود وجمعية “بنين”، للاطلاع على التحضيرات القائمة لتجهيز مركز الإيواء، الذي تم استحداثه داخل مدينة كميل شمعون الرياضية لاستقبال النازحين الموجودين في المدارس والأماكن الخاصة في محافظة بيروت، بهدف الاطلاع على أبرز الاعمال المنجزة وكيفية سيرها داخل المركز.

وتحدث عبود خلال الجولة، فأكد “استنكاره للعدوان الاسرائيلي على لبنان”.

وحيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزارة الشباب والرياضة لدعمهم هذه المبادرة”.

وأثنى على “ما شاهده وما تقدمه جمعية بنين”، معلنا أن “إنشاء هذا المركز يتم، بالتعاون مع هذه الجمعية”، وقال: “فوجئت خلال الجولة بسرعة الإنجاز”.

وأمل “أن يؤمن هذا المركز بعض الراحة إلى النازحين، إلى حين هدوء الأوضاع وعودتهم إلى منازلهم وديارهم”، وقال: “إن الدولة اللبنانية قائمة على الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان. وبالتالي، لا يمكنها أن تترك مواطنيها في الشارع. ومنذ الآن، حتى 10 أيام يكون العمل منجزا”.