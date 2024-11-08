وزارة الإقتصاد: كل ما يتم تداوله حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: ‏تكاثرت الإشاعات والأقاويل على مدى الأسابيع الفائتة حول علاقة وزارة الاقتصاد والتجارة بتوزيع المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى الشعب اللبناني من الدول الشقيقة والصديقة المشكورة على سعيها ومساندتها لنا والتي ارتبطت في أغلبها بحركة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الدبلوماسية تجاه سفارات الدول العربية والاقليمية الموجودة في لبنان. ‏يهم وزارة الاقتصاد والتجارة توضيح أنّ هناك فرق بين جهود الوزير أمين سلام الدبلوماسية تجاه سفراء الدول المانحة، الرامية الى شرح الوضع العام في لبنان نتيجة للعدوان الاسرائيلي الغاشم وسبل تقديم الدعم للشعب اللبناني وبين توزيع المساعدات التى هي من مسؤوليات لجنة الطوارئ الحكومية، وبالتالي إنّ دور وزارة الاقتصاد والتجارة انتهى بعد سعيها عبر القنوات الدبلوماسية لتأمين هذه المساعدات، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد باستلام وتوزيع المساعدات. ‏كما يهُم وزارة الاقتصاد والتجارة ان تلفت نظر الرأي العام والمتابعين للشأن العام اللبناني انه يُعاد توزيع ونشر فيديوهات وصور قديمة تعود لفترة المساعدات التي وصلت بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 لطحين عراقي في الأسواق ولتجاوزات ومخالفات بعض الافران على مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الاخبارية كان قد اتخذ بحق المخالفين الذين ظهروا في هذه الصور والفيديوهات الاجراءات القانونية اللازمة في حينه، وان اعادت توزيعها عبر نبش الماضي انما هو عمل شيطاني أرعن لزرع الفتن واشغال الدولة في الرد على الاشاعات والاخبار الزائفة في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان. ‏كما تود الوزارة التوضيح أنه، حتى تاريخه، لم يصل أي طحين عراقي إلى لبنان، وأن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. ‏فاقتضى التوضيح.





