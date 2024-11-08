رسالة موقّعة من عدة نواب الى المديرة العامة لليونسكو...و بوحبيب يعطي تعليماته الى بعثة لبنان الدائمة لتسليمها الى المنظمة في باريس

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب النائبين نجاة عون صليبا وملحم خلف اللذين سلّماه رسالة موقـّعة من غالبية أعضاء مجلس النواب اللبناني والكتل النيابية، موجّهة الى المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، يطلقون فيها نداء عاجلا وملحّا لحماية التراث المشترك للبشرية، في ظل الخطر الكبير المُحدق بالمواقع الأثرية في بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المعالم جرّاء العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وتدعو الرسالة النيابية منظمة اليونسكو ومديرتها العامة السيدة أزولاي، في إطار مسؤوليتهما بالدفاع عن هذه الرموز التي لا تقدّر بثمن، الى الاستجابة لهذا النداء العاجل وإعطاء الأولوية لحماية هذه المواقع التاريخية، من خلال تعبئة سلطة اليونسكو، وتأمين الانتباه الدولي، واتخاذ التدابير الحمائية كافة لها باعتبارها جزء من الحضارة الانسانية والتراث العالمي المشترك.

وقد أعطى الوزير بو حبيب تعليماته الى بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو في باريس لتسليم الرسالة الموقّعة من السادة النواب الى المديرة العامة للمنظمة.