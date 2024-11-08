حمدان: ‏إنها البدايات وليست النهايات

A + A -

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

رعاع الكرامة الوطنية والحرية والسيادة والاستئلال

‏عم يدعوسوا رايات هوكشتاين الاسرائيلي

‏ويهرعون زحفاً زحفاً إلى عتبات مسعود بولس الترامبي

‏حسب استطلاع جوني منيّر

‏نموذج لبنانكم في الشرق الأوسط الجديد المنشود يهودياً تلمودياً

أما ‏لبناننا وطننا المقاوم

‏لا يمت بصلة إلى الزحفطونيين المتأمركين

‏إنها البدايات وليست النهايات

إياكم "مرشح هوكشتاين"

وإياكم "مرشح مسعود بولس"

الميدان في جنوبنا الطاهر هو الحكم

وليس تسرع ليزا جونسون وما يطلبه المستمعون من مسعود بولس.

وفي بحر سيادة اليونيفيل الألمانية تشويش بتشويش.