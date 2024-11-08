أدرعي لسكان جنوب لبنان: للامتناع عن العودة إلى منازلكم!

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توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الى سكان جنوب لبنان، قائلا: "نناشدكم الامتناع عن السفر جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. هذه مناطق قتال خطيرة".



وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام "حزب الله" باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مسلحين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".