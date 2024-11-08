3 عناصر من الحزب قتلوا 6 جنود إسرائيليين.. إليكم التفاصيل!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في معركة عيترون.



وفي السياق، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "المعركة التي دارت في قرية عيترون الحدودية واجهت خلالها قوة إسرائيلية، 3 عناصر من حزب الله فقط داخل منزل".



وفي التفاصيل، فقد لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنَّ المعركة إمتدّت لعدة ساعات حيث كان هناك قتال وإطلاق نار وإلقاء قنابل يدوية.

وخلال المعركة العنيفة اشتعلت النيران في المبنى وانهار جزئيا ودارت معركة طوال الليل لسحب القتلى والمصابين الإسرائيليين من مكان الاشتباك.