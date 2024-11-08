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للمشتركين في هيئة "إوجيرو".. إليكم هذا القرار!

8
NOVEMBER
2024
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أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم قراراً يقضي بموجبه: "اولاً: اعطاء المشتركين في هيئة "اوجيرو" الذين هجروا من مكان وجود اشتراكاتهم الهاتفية او اشتراكات الانترنت او تضررت هذه الاماكن بسبب العدوان الاسرائيلي امكان طلب وضع خارج الخدمة هذه الاشتراكات مجانا وبالتالي التوقف عن إصدار الفواتير واستيفاء الرسوم والاشتراكات الشهرية العائدة لطلب الاشتراك الموضوع خارج الخدمة.

ثانياً: بحال توقف كلّي عن العمل بسبب اضرار لحقت باي سنترال هاتفي تابع لأوجيرو جراء العدوان الاسرائيلي، يتم وقف إصدار الفواتير الشهرية واستيفاء الرسوم والاشتراكات الشهرية المترتبة على المشتركين العائدين للسنترال المتضرر وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل للسنترال المتضرر. 

ثالثاً: اعادة فتح الاشتراكات الهاتفية او اشتراكات الانترنت التي تم ايقافها بسبب العدوان الإسرائيلي، وذلك في حال قام المشترك بتقديم طلب إلى أحد مراكز البيع اعادة تشغيل اشتراكه او نقل الاشتراك الى مكان آخر، وذلك مجاناً شرط توفر إمكانية إعادة وضع الاشتراك في الخدمة واعادة اصدار الفواتير اعتبارا من تاريخ اعادة وضع الخط في الخدمة الفعلية على أن يتم يُعاد إصدار الفواتير واستيفاء الرسوم عن الاشتراك الذي وضع بالخدمة مجددا من تاريخ اعادة وضعه في الخدمة".

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