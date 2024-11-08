سرق 80 ألف دولار..!

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اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه "بتاريخ 04-11-2024، ادعت مواطنة أن المدعو - ح. ف. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري) أقدم على سرقة مبلغ /80،000/ دولار أميركي من منزلها في محلة زقاق البلاط وفرّ إلى جهة مجهولة."

و" على الفور، عمّمت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على جميع قطعاتها وجوب العمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، ومن خلال المتابعة، توصّلت إلى معطيات حول توجّهه إلى منطقة الشمال واحتمال فراره إلى سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية.



بناء عليه، أعطيت الأوامر للقوة الخاصة في شعبة المعلومات للعمل على تنفيذ كمائن على المسالك المحتمل قيام المطلوب باستخدامها للفرار إلى داخل الأراضي السورية والعمل على توقيفه.

بالتاريخ ذاته، وخلال عدة ساعات بعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة من توقيفه في محلة وادي خالد أثناء محاولته الفرار إلى الأراضي السورية عبر أحد المعابر غير الشرعية. وبتفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ /55،800/ دولار أميركي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنه أقدم على سرقة المبلغ من منزل المدعية وكان بصدد الفرار إلى داخل الأراضي السورية عبر معبر غير شرعي.

تم تسليم المبلغ المضبوط إلى المدعية.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء."