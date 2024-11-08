منخفض جوي في طريقه إلى لبنان!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استقرار بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الأحد، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي إلى أمطار غزيرة مترافقة مع رياح ناشطة وعواصف رعدية وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بدءا من بعد الظهر.

السبت:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إستقرار بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة أحيانا.

الأحد:

قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا الى غائم مع وصول المنخفض الجوي حيث تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض التدريجي بدءا من بعد الظهر، تهطل أمطار متفرقة تشتد في الفترة المسائية فتكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 50 كم/س ليلا مع ارتفاع في موج البحر وضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء في الرؤية.

الإثنين:

غائم وماطر بغزارة أحيانا، مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 50 كم/س بخاصة شمال البلاد، حيث يرتفع معها موج البحر وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فتلامس معدلاتها الموسمية. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر، ومن المتوقع ان تنحسر ليل الاثنين / صباح الثلاثاء، و يستمر تكون الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، وسيئ على الجبال المتوسطة أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا (ارتفاع الموج بين 0.5 و 1 متر)، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,02

-ساعة غروب الشمس: 16,41