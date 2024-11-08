عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 تشرين الثاني 2024

الأخبار: أميركا بوجه عالم جديد: ترامب ليس «إطفائياً»
حزب الله يبدّد بالنار وعود هاليفي لمستوطني الشمال بالعودة: المقاومة تلاحق جنود العدو خلف الحدود
الإماراتيون لأصدقائهم في لبنان: واصلوا الضغط ... حزب الله يضعف ولا ينتهي
اللواء: حرب «كسر عظم» لأسابيع لتحديد دور حزب الله بعد وقف النار
جعجع لا يمانع من انتخاب رئيس بلا الشيعة.. والحركة في مطار بيروت منتظمة
البناء: بوتين يرحّب بالحوار مع ترامب… ومعهد الأمن القومي في الكيان يحذّر من التفاؤل المقاومة تمسك المبادرة براً وناراً… والاحتلال مربك بين العجز الميدانيّ والأوهام جعجع يذهب بعيداً: لرئاسة دون الشيعة وحرب تدمّر النووي الإيراني… ولا سلاح
النهار: "أنغام مشؤومة" في احتفالية حربية!
الجمهورية: ترقّب لخطوات ترامب
قلعة بعلبك مهددة بالعدوان الإسرائيلي
الديار: المقاومة تبدأ المعادلات الاستباقية: محاولة حماية البنى التحتية
قلق من تصعيد في الفترة الانتقالية وغموض حول نوايا بايدن؟
ترامب يتواصل مع طهران… وعود لا ترمم الثقة ولا تمنع الرد
l'orient le jour: Le tandem Trump-Netanyahu, un piège qui se referme sur le Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بايدن يتعهد انتقالاً «سلمياً» للسلطة... وترمب يبدأ في اختيار فريقه
الأنباء الكويتية: «الأنباء» استطلعت أحوال لبنانيين نزحوا إلى العراق.. و إصابة عناصر من «اليونيفيل» بغارة إسرائيلية على صيدا
مطار بيروت تحت المجهر.. ومراوحة متأرجحة حتى تنفيذ ترامب وقف الحرب