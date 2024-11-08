حركة المطار طبيعية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:



يحاول حزب الله حماية المطار من خلال ايجاد معادلات ردعية جديدة، كتب وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه على منصة «إكس»: «مطار رفيق الحريري الدولي بيروت يعمل بشكل طبيعي». وجاء كلام الوزير بعدما تعرضت منطقة الاوزاعي بمحاذاة المطار ليل أمس الاول لغارة عنيفة، كما سُجّلت بعض الأضرار في حرم المطار جراء قوّة القصف.

وأفيد بأن لا أضرار في المطار نتيجة الغارات الإسرائيلية واقتصر الأمر على تناثر الحجارة على المدرج الغربي وطريق الخدمة إضافة إلى أضرار بسيطة في محيط المدرج 17، وقد عادت الأمورإلى طبيعتها والمطار يعمل بكل أقسامه وبشكل طبيعي.