living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محافظ بعلبك بشير خضر لـ «الأنباء»: ما حصل أعادنا كثيراً إلى الوراء رغم التطمينات

8
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: بولين فاضل-

منذ أيام والقلب على قلعة بعلبك، لا لأن الحجر أغلى من البشر، وإنما لخطورة ما تقترفه أيدي إسرائيل الطامعة إلى محو كل شاهد على حضارة الغير وتاريخه، من مساجد وكنائس قديمة وقلاع وهياكل عمرها بالسنوات يقاس بالمئات.

 

الغارة الأقرب إلى قلعة بعلبك منذ بداية عدوان إسرائيل على لبنان حصلت نهار الأربعاء، حيث سقط صاروخ في موقف السيارات التابع للقلعة والمحاذي لها.

 

وفي حديث إلى «الأنباء»، قال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر: «إنها المرة الأولى التي تكون فيها الضربة في قلعة بعلبك، لكن أي كشف ميداني دقيق لم يتم بعد للمكان وإن كانت الجولة التي أجريت في قلب القلعة قد بينت بالعين المجردة عدم وقوع أضرار فيها».

 

وعما إذا كان لا يزال بالإمكان الاستمرار بالقول إن القلعة بخير، أجاب خضر: «سؤال صعب..بصراحة لا، ليست بخير وما حصل لا يجعلنا مطمئني البال..

 

وعلى رغم الجهد الديبلوماسي الذي قام به سفير لبنان في منظمة الأونيسكو مصطفى أديب والحكومة اللبنانية ووزارة الثقافة لتحييد المواقع الأثرية، وورود تطمينات في هذا الإطار، أعتقد أن ضربة أمس الأول أعادتنا كثيرا إلى الوراء».

 

كما تحدث خضر عن «تدمير مواقع تراثية وأثرية في بعلبك مثل تدمير مبنى عمره أكثر من 100 سنة وحي المنشية ذي الطابع العثماني، وهو حي سياحي بامتياز خال من أي طابع عسكري أو أهداف لها علاقة بحزب الله».

 

وعن الاجتماع المرتقب في باريس للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح التابعة للأونيسكو والمقررة في 18 من الجاري لبحث دعم المواقع الثقافية في لبنان وتدابير حمايتها المعززة، قال محافظ بعلبك إنه «يخشى ما يمكن أن يحصل من الآن وحتى تاريخ انعقاد هذا المؤتمر»،

 

وأضاف:«ما أراه هو أن كل تاريخنا أصبح بخطر». في الخلاصة، الأكيد أنه ليس عن عبث ولا بالخطأ ما تفعله إسرائيل بكل ما يمت إلى الحضارة في لبنان بصلة، وبعلبك في ذلك هي العنوان والرمز وكل الحكاية.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   