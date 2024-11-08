ترامب سيوقف الحرب "الإسرائيلية"... لكن متى؟

A + A -

الأنباء الكويتية: يتيقن اللبنانيون ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يوقف الحرب، وان كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كشف عما سماه تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطيا بالعمل على وقف إطلاق النار فورا، أثناء لقائه الجالية اللبنانية في ديربورن في مطعم عائد للمغترب حسن عباس.

وليس سرا أن ترامب سيوقف الحرب الإسرائيلية، لكن السؤال متى؟ وقد نقل عن الرئيس المنتخب قوله لنتنياهو أثناء حملته الانتخابية، «انته من مهمتك قبل انتقالي إلى البيت الأبيض». وهذا يعني ان فترة انتظار لبنانية ستترافق مع استمرار الحرب الإسرائيلية، في سعي نتنياهو إلى تحقيق مكاسب، في مقابل رفض «حزب الله» حصول وقف النار الا وفق شروطه.

وبين النار الإسرائيلية التي تطاول كل المناطق اللبنانية، وتأكيد «حزب الله» على الاستمرار بالمواجهة، يجهد بري لتأمين مساحة تقوم على الحد من الخسائر، وحفظ السيادة اللبنانية والالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701، والتشديد على عودة النازحين إلى قراهم.