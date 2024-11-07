تقرير لجنة الطوارئ ال 39: 121 غارة و53 شهيداً خلال 24 ساعة

A + A -

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 39 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، وجاء فيه:

"خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 121 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (56 غارة) وبعلبك الهرمل (24 غارة) والجنوب (23 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12323 إعتداء.

صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 53 شهيداً و 161 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3103 شهداء و13856 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 1145 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين منها 981 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 190740 نازحاً (45189عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 7 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 369055 مواطناً سورياً و 192739 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود".