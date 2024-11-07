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وزارة الصحة: تخصيص 7 مليار ليرة استثنائيا لدعم "مستشفى المحبة" في دير الاحمر لتوفير الخدمات الإستشفائية للمواطنين

7
NOVEMBER
2024
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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه  "في  إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصحي في لبنان للاستجابة للطوارئ الصحية الراهنة، خصصت وزارة الصحة العامة ل"مستشفى المحبة" في دير الأحمر، التابع لأبرشية دير الأحمر المارونية، سقفًا ماليًا استثنائيًا بقيمة 7 مليار ليرة لبنانية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وذلك لتوسيع نطاق الخدمات الصحية فيه. 

وقد تم توقيع عقد بين الوزارة والمستشفى لتوسيع مروحة الخدمات المقدمة، بعد أن كانت تقتصر على خدمات طبية محدودة. وتشمل الخدمات الجديدة الاستشفاء، الولادة، والجراحة، مما سيساهم في تلبية الاحتياجات الصحية لسكان المنطقة والمواطنين النازحين إليها.

وابتداءً من عام 2025، سيدخل مستشفى المحبة في دير الأحمر ضمن قائمة المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة، وسيتم تخصيص سقف مالي سنوي له. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي في كافة المناطق اللبنانية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين النازحين في هذه الظروف الصعبة".

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