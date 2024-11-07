باسيل مهنئاً ترامب: رسالتكم للأميركيين من أصل لبناني حول أمن لبنان فرصة ثمينة

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وجّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، هنأه فيها على انتخابه، لافتا إلى أن الالتزامات التي تعهد بها في حملته الانتخابية سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المستويين الأميركي والدولي.

وقدّر باسيل الرسالة التي وجهها ترامب إلى الأميركيين من أصل لبناني في ٢٦ تشرين الأول، خصوصا لجهة موقفه الواضح بشأن الحفاظ على "الشراكة المتساوية بين جميع اللبنانيين" وتحقيق "السلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط"، وضمان "سلامة وأمن شعب لبنان العظيم".

وأكد باسيل أن هذا الموقف يمثل فرصة ثمينة للبنان واللبنانيين. وقال: تماما، هذه هي الرسالة التي نقلناها بوضوح إلى مناصرينا وأصدقائنا الأميركيين من أصل لبناني على امتداد الأشهر الأخيرة.