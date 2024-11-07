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مناشدة من مزارعي التبغ في قرى وبلدات قضاء صور للرئيس بري مساعدتهم لنقل انتاجهم الى مركز التسليم في بيروت

7
NOVEMBER
2024
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ناشد مزارعو التبغ في قرى وبلدات قضاء صور، في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري،” ايلاء موضوع تسليم موسم التبغ للعام الحالي أهمية قصوى لجهة نقل انتاجهم من التبغ الى مركز التسليم في ادارة حصر التبغ والتنباك في بيروت، حيث ان هذا الامر يتطلب كلفة عالية فد تصل الى مبالغ باهضة لا طاقة للمزراعين على تحملها” . وتمنوا “اعتماد الية كالتي اعتمدت في قضاء بنت جبيل بالتنسيق بين الادارة والجيش اللبناني والصليب الاحمر الدولي ليصار الى نقل المحاصيل بشكل آمن وبعيدا عن المخاطر”

وكرر المزارعون مناشدتهم الرئيس بري “اتمام هذا الامر قبل حلول فصل الشتاء، وخوفا من تلف المحاصيل”.

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