"بصليةٍ صاروخية".. سلسلة استهدافات للحزب

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 7-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند بوابة موقع هرمون بصليةٍ صاروخية.
وفي بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم الخميس 7-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ليمان بصليةٍ صاروخية."
وأضافت المقاومة: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم الخميس 7-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصليةٍ صاروخية."