"بصليةٍ صاروخية".. سلسلة استهدافات للحزب

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 7-11-2024 تجمعًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة موقع هرمون بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم الخميس 7-11-2024 تجمعًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ليمان بصليةٍ صاروخية.‏"

وأضافت المقاومة: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم الخميس 7-11-2024 تجمعًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصليةٍ صاروخية.‏"