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أمن الدولة تنعي شهيدها العريف رائد دندش..

7
NOVEMBER
2024
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان التالي:

"تنعى المديريّة العامّة لأمن الدولة العريف رائد دندش، الذي استُشهد بتاريخ 5-11-2024، من جرّاء غارة استهدف فيها العدوّ الإسرائيليّ سيّارته التي كان يقودها في بلدة طليا البقاعيّة، واستُشهد معه شقيقته ناتالي وشقيقه محمّد، وأصيبت والدته السيّدة إيمان حبيب بجروحٍ بالغة، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد 1 - 8 - 2002 -  بعلبكّ.
- تطوّع في المديريّة العامّة لأمن الدولة بصفة مأمور متمرّن اعتباراً من 1-12-2023.
- بعد استشهاده، رُقّي إلى رتبة عريف ونال وسام الحرب ووسام الجرحى والميداليّة العسكريّة وميداليّة المديريّة العامّة لأمن الدولة.
- خدم في عدّة مراكز تابعة لأمن الدولة كانت آخرها شعبة الخدمة والمعلومات.
- تابع عدّة دورات قتاليّة داخل المديريّة ونجح فيها.
- صُلّيَ على جثمانه عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظُهر يوم الأربعاء 6 -11 - 2024 في جامع الإمام عليّ في بعلبك، ثمّ وُوريَ في الثرى في جبّانة بعلبك".

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