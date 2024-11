A + A -

Le bloc "Liban fort" a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gebran Bassil, a discuté des développements actuels et a publié la déclaration suivante :

-Le bloc considère le débarquement israélien à Batroun comme une nouvelle preuve que le Liban est exposé et sans protection face à l'ennemi israélien, qui tue, détruit, assassine et viole quotidiennement la souveraineté du territoire par air, terre et mer sans aucune retenue.

Le bloc demande au gouvernement libanais et aux Nations Unies d'enquêter sur les conséquences, les responsabilités et les circonstances qui ont facilité l'infiltration maritime.

-L'accueil des Libanais déplacés est un devoir national et leur protection relève de la responsabilité de l'État, tandis que les forces politiques ont le devoir de limiter la rhétorique incendiaire qui ouvre la voie à des conflits entre les citoyens déplacés et les citoyens d'accueil.

Le bloc réitère la demande d'un cessez-le-feu entre le Liban et l'ennemi israélien et la mise en œuvre de la résolution 1701 des deux côtés, indépendamment du cessez-le-feu à Gaza, car la gestion des affaires du peuple palestinien, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou en dispersion , est une cause purement palestinienne, et se fait par le biais d'un consensus national palestinien, selon les propos du chef du "Hamas", Oussama Hamdan.

-Le bloc appelle le Parlement libanais à assumer sa responsabilité en élisant un président de la République dès que possible, en reconstituant la composition du pouvoir et en développant un programme de sauvetage pour mettre fin aux violations de la constitution et des lois ainsi qu’à l'effondrement des institutions et des administrations de l'État.