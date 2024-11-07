فريال غادرت ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

- فريال جمعة الجابري (مواليد عام 1999، سوريّة)

التي غادرت بتاريخ 02/11/2024 منزلها الكائن في بلدة بياقوت- حي العقبة إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 713518-04، للإدلاء بِما لديهم من معلومات.