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غارات وقصف لبلدات في قضاءي صور وبنت جبيل حصدت شهداء وجرحى واستمرار الاشتباكات بين المقاومة والعدو عند اطراف رميش ويارون وعيتا الشعب

7
NOVEMBER
2024
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استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل طوال الليل حتى الصباح و أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة البازورية، ما ادى الى سقوط 4 شهداء و3 جرحى. 

واغار الطيران الحربي المعادي على بلدات:السلطانية،دير انطار، الجميجمة، البرغلية، برج الهو. القاسمية، طريق العباسية، شقراء، حداثا ومجل سلم.

كما تعرضت بلدتا حداثا ومجدل سلم واطراف كونين لقصف مدفعي متقطع استمر حتى الفجر . وفجرا أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي نيران رشاشاتها الثقيلة بإتجاه اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. 

كما افيد عن انقلاب الية عسكرية معادية عند اطراف بلدة مارون الرأس تسبب الحادث باصابات في صفوف جنودها. 

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة واطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور .

من جهتها وحدة ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور افادت ان اعداد النازحين في المدينة مستقر فيما يشهد عدد من البلدات المزيد من النزوح في اتجاه صيدا وغيرها من المناطق .

كما تعمل ادارة الكوارث على رعاية السكان المقيمين في القرى والبلدات ضمن اطلر قضاء صور ضمن الامكانيات المتاحة.

إشارة الى ان اشتباكات عنيفة تدور منذ منتصف الليل بين المقاومة الاسلامية وجنود العدو  عند اطراف  بلدتي رميش ويارون لناحية ملعب يارون مقابل مستوطنة دوفيف. وسجلت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين المقاومة وجنود العدو على أطراف بلدة عيتا الشعب عند محاولة العدو التسلل الى الاراضي اللبنانية.

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