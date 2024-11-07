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المقاومة تؤلم الاحتلال وتستهدف قواعده قرب مطار بن غوريون

7
NOVEMBER
2024
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الوطن السورية: في الذكرى الأربعين لاستشهاد أمينه العام حسن نصر الله، أمطر حزب اللـه أمس، مواقع ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي بوابل من الصواريخ مركزاً على قواعده الحساسة التي كان من أبرزها قاعدة تسرفين بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب وقاعدة راوية، مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في جيش العدو، وثكنة يؤاف ومعسكر كيلع في الجولان السوري المحتل.

 

وبينما دك مقر ناحل غير شوم ‌بمسيّرة انقضاضيّة وقتل وجرح مجموعة من جنوده جراء قصفه منزلاً تتحصّن به في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه ودمر دبابة ميركافا في تلك المستوطنة، أقر الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 13 جندياً عند الجبهة الشمالية مع لبنان.

 

المقاومة اللبنانية أعلنت أنها قصفت قاعدة تسرفين، التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية، بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية، وعرض الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة تسرفين التابعة لجيش العدو الإسرائيلي جنوب تل أبيب بصواريخ «فاتح 110».

 

قواعد الاحتلال كانت على موعد مع صواريخ المقاومة، حيث استهدفت قاعدة راوية وهي مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في جيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

 

كذلك قصفت المقاومة قاعدة زوفولون ‏للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية. ‏

 

وفي عملية مركبة استهدفت المقاومة مساء أمس قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب ‏حيفا بصليةٍ من الصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وقصفت المقاومة رتلاً لقوات جيش ‏العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية وتجمعاً آخر في مستوطنة أفيفيم، وتحركاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي بين بلدة كفركلا ومستوطنة المطلة بصليةٍ صاروخية.

 

كما دكت بصاروخ نوعي تجمعاً لقوات ‏العدو في مستوطنة المطلة بصاروخٍ نوعيّ وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة، وشنت هجوماً جوياً بمسيرتين انقضاضيّتين استهدفتا تجمعاً لِقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون الراس وأصابتا أهدافهما بدقة.

الوطن السورية
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