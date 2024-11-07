عناوين الصحف ليوم الخميس 7 تشرين الثاني 2024

الأخبار: عودة ترامب: لعنة الإبادة تلاحق الديموقراطيين
قاسم: وقف العدوان أوّلاً... وسيادة غير منقوصة
الحكومة تطوّع 1500 جندي: إرضاء الأميركيين ولو من جيوب اللبنانيين
السفيرة الأميركية لبري وميقاتي: نريد التمديد لعون | تحقيق الجيش حول البترون: «انتهاك للسيادة»!
النهار: لبنان تلقى انتخاب ترامب وسط تسعيرالمجازر وتصاعد الشكوك حول إحياء وساطة هوكشتاين
اللواء: ترقّب لبناني لالتزامات ترامب بوقف النار... وتهديد إسرائيلي بتوسيع الحرب
إنهاء الخلاف حول تطويع 1500 عسكري.. وحزب الله يقصف خليج حيفا وجنوب تل أبيب
الجمهورية: تحذيرات من شهرين صعبين
الميدان المشتعل يحرب بترامب
الديار: ترامب رئيسا لاميركا... المنطقة الى اين ؟
الشيخ قاسم : التفاوض غير المباشر أساسه وقف العدوان وحماية السيادة كاملة
فاتح 110 يهزّ تل ابيب وصفد وحيفا بأربعين الشهيد حسن نصرالله
البناء: ترامب رئيساً: الجاليات العربية عاقبت الديمقراطيين على مسؤوليتهم عن الجرائم / مستشار الرئيس المنتخب: الأولوية لإنهاء الحرب على لبنان وإعداد اتفاق نووي / لحود وباسيل وفرنجية حيّوا نصرالله في الأربعين… وقاسم: على خطاه حتى النصر /
?l'orient le jour: L’élection de Donald Trump sera-t-elle bénéfique pour le Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب رئيسا...هاريس تهنئه وبايدن يدعوه إلى البيت الأبيض
الأنباء الكويتية: لبنان ينتظر تسلّم ترامب سلطاته على وقع استمرار الحرب الإسرائيلية
الوطن السورية: قاسم: سنجعل العدو هو الذي يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان … المقاومة تؤلم الاحتلال وتستهدف قواعده قرب مطار بن غوريون بصاروخ «فاتح 110»