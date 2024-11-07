عناوين الصحف ليوم الخميس 7 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: عودة ترامب: لعنة الإبادة تلاحق الديموقراطيين

قاسم: وقف العدوان أوّلاً... وسيادة غير منقوصة

الحكومة تطوّع 1500 جندي: إرضاء الأميركيين ولو من جيوب اللبنانيين

السفيرة الأميركية لبري وميقاتي: نريد التمديد لعون | تحقيق الجيش حول البترون: «انتهاك للسيادة»!





النهار: لبنان تلقى انتخاب ترامب وسط تسعيرالمجازر وتصاعد الشكوك حول إحياء وساطة هوكشتاين



اللواء: ترقّب لبناني لالتزامات ترامب بوقف النار... وتهديد إسرائيلي بتوسيع الحرب

إنهاء الخلاف حول تطويع 1500 عسكري.. وحزب الله يقصف خليج حيفا وجنوب تل أبيب

الجمهورية: تحذيرات من شهرين صعبين

الميدان المشتعل يحرب بترامب

الديار: ترامب رئيسا لاميركا... المنطقة الى اين ؟

الشيخ قاسم : التفاوض غير المباشر أساسه وقف العدوان وحماية السيادة كاملة

فاتح 110 يهزّ تل ابيب وصفد وحيفا بأربعين الشهيد حسن نصرالله



البناء: ترامب رئيساً: الجاليات العربية عاقبت الديمقراطيين على مسؤوليتهم عن الجرائم / مستشار الرئيس المنتخب: الأولوية لإنهاء الحرب على لبنان وإعداد اتفاق نووي / لحود وباسيل وفرنجية حيّوا نصرالله في الأربعين… وقاسم: على خطاه حتى النصر /



?l'orient le jour: L’élection de Donald Trump sera-t-elle bénéfique pour le Liban

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ترمب رئيسا...هاريس تهنئه وبايدن يدعوه إلى البيت الأبيض

الأنباء الكويتية: لبنان ينتظر تسلّم ترامب سلطاته على وقع استمرار الحرب الإسرائيلية



الوطن السورية: قاسم: سنجعل العدو هو الذي يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان … المقاومة تؤلم الاحتلال وتستهدف قواعده قرب مطار بن غوريون بصاروخ «فاتح 110»