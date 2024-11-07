فاتح 110 يهزّ تل ابيب وصفد وحيفا بأربعين الشهيد حسن نصرالله

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بمناسبة مرور أربعين يوما على استشهاد سيد الشهداء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وفي اطار سلسلة عمليات خيبر، وبنداء لبيك نصرالله، دك مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الجديدة فاتح 110 قاعدة تسرفين التي تحوي على كليات تدريب عسكرية بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل ابيب بصلية من الصواريخ النوعية فاتح 110، كما قصفوا صفد وحيفا ومستعمرة المطلة وقاعدة راوية في الجولان السوري المحتل ومستوطنة كفرسولد للمرة الثالثة، وكريات شمونة، ومستوطنة سعسع وثكنة يواف ومعسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصليتين صاروخيتين كما وصلت صواريخ المقاومة الى قاعدة افيفيم، كما قصفوا مقر ناحل غير شوم «مقر لوائي لفرقة الجليل 91» الذي يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو بمسيرة انقضاضية، وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا، كما قصف قاعدة «ستيلا ماريس» قاعدة استراتيجية للرقابة والرصد البحريين على مستوى الساحل الشمالي وتقع شمال غرب حيفا بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات الانقضاضية وإصابت اهدافها بدقة، وذكر الإعلام المعادي، ان حزب الله اطلق امس 150 صاروخا ومسيرة على شمال اسرائيل وصولا الى تل ابيب وحيفا وصفد.

بالمقابل، واصل العدو قصفه الجنوني للمناطق اللبنانية، وعاود امس قصف الضاحية الجنوبية وواصل غاراته على بعلبك وصور والنبطية، وتجاوز عدد الشهداء في بعلبك والهرمل ومناطق عديدة في البقاع 60 شهيدا، فيما وصل عدد شهداء الغارة على برجا الى 30 شهيدا وادت الغارات الى تدمير عشرات المنازل.