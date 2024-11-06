المُقاومة الإسلاميّة شنت هجومًا جويًا على قاعدة حيفا البحريّة للمرة الأولى وأصابت أهدافها

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صادر عن "المقاومة الإسلامية"، بيان حمل الرفم (30) جاء فيه: "... دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة، الساعة 07:10 مساء الأربعاء 6-11-2024، هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، للمرة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة".