المُقاومة الإسلاميّة شنت هجومًا جويًا على قاعدة حيفا البحريّة للمرة الأولى وأصابت أهدافها

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صادر عن "المقاومة الإسلامية"، بيان حمل الرفم (30) جاء فيه: "... دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ‏شنّت المُقاومة الإسلاميّة، الساعة 07:10 مساء الأربعاء 6-11-2024، هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، للمرة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة".