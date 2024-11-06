ثلاث بيانات للحزب... إليكم المواقع المستهدفة!

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان حمل الرقم 26، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ‏استهدف مجاهدونا بعمليّة مركّبة، عند الساعة 06:15 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024، قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا بصليةٍ من الصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة".

واعلنت في بيان حمل الر قم 27، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:30 من مساء اليوم ، مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية".

كما اعلنت في بيان حمل القم 28، انها استهدفت "عند الساعة 05:30 من مساء اليوم، تجمعًا لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصليةٍ صاروخية".