ثلاث بيانات للحزب... إليكم المواقع المستهدفة!

اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان حمل الرقم 26، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدونا بعمليّة مركّبة، عند الساعة 06:15 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024، قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب حيفا بصليةٍ من الصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة".
واعلنت في بيان حمل الر قم 27، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:30 من مساء اليوم ، مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية".
كما اعلنت في بيان حمل القم 28، انها استهدفت "عند الساعة 05:30 من مساء اليوم، تجمعًا لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصليةٍ صاروخية".