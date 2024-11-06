"المقاومة الاسلامية" في ثلاث بيانات... هذا ما استهدفته!

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيانات متتالية حملت الارقام 20و 21و 22 و23، أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024 للمرة الثالثة مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية".
كذلك أعلنت ان مجاهديها "استهدفوا عند الساعة 04:30 من عصر اليوم، تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية".
وعند الساعة 04:15 من عصر اليوم استهدفت "تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية".
كما استهدفت "عند الساعة 06:00 من مساء اليوم، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية".