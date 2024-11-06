"المقاومة الاسلامية" في ثلاث بيانات... هذا ما استهدفته!

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيانات متتالية حملت الارقام 20و 21و 22 و23، أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024 للمرة الثالثة ‏مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية".‏

كذلك أعلنت ان مجاهديها "استهدفوا عند الساعة 04:30 من عصر اليوم، تجمعاً لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية".‏

وعند الساعة 04:15 من عصر اليوم استهدفت "تجمعاً لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية".

كما استهدفت "عند الساعة 06:00 من مساء اليوم، قاعدة زوفولون ‏للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية".‏