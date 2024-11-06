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نقابة المعلمين شكرت مجلس الوزراء ووزير التربية على إقرار المرسوم المتعلق بصندوق التعويضات

6
NOVEMBER
2024
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شكرت نقابة المعلمين في بيان، "مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي على إقرار المرسوم الذي يرمي إلى زيادة كل من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ومساهمة أصحاب هذه المدارس في صندوق التعويضات، والمنصوص عليه في الباب الخامس من قانون تنظيم أوضاعهم بتاريخ 15/6/1956".

كما شكرت النقابة "مجلس إدارة صندوق التعويضات على الجهد الذي قام به للمساهمة في إعداد هذا المرسوم"، لافتة الى أن "المرسوم يؤمن مداخيل إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، من خلال مضاعفة مساهمات المدارس بقيمة 17 ضعفا بالليرة اللبنانية، وأيضا من خلال مضاعفة الحسومات من رواتب المعلمين بقيمة 17 ضعفا أيضا بالليرة اللبنانية، وسوف تحوّل مباشرة إلى صندوق التقاعد لكي يستفيد منها الأساتذة المتقاعدون".

وتمنت النقابة بـ"إلحاح على أصحاب المدارس أن يبادروا على نحو عاجل، إلى تسديد الدفعة الأولى للصندوق بموجب هذا المرسوم كي يتمكّن نهاية هذا الشهر من دفع رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة 9 أضعاف، على أن يستمرّ هذا الأمر بشكل شهري، وأيضا كي يستفيد منه الأساتذة الذي سيتقاضون تعويضاتهم هذا العام، وسوف تكون بموجبه بقيمة 4 أضعاف ونصف. كما يستفيد منه صندوق التعويضات في تعزيز ميزانيّته من المصاريف على أنواعها، مع العلم أنّ هذا يشكّل الحدّ الأدنى في ظلّ هذه الظروف".

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