"بصليات صاروخية"... اليكم آخر استهدافات المقاومة!

A + A -

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة بيريا بصليةٍ صاروخية.

في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.

كما ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 للمرة الثانية مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية ومدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.