"بصليات صاروخية"... اليكم آخر استهدافات المقاومة!

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة بيريا بصليةٍ صاروخية.
في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 للمرة الثانية مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية ومدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.