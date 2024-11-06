سلسلة عمليات للمقاومة استهدفت 3 مستوطنات للعدو الاسرائيلي

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (11):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة غورن بصلية صاروخية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (13):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصليةٍ صاروخية.