سلسلة عمليات للمقاومة استهدفت 3 مستوطنات للعدو الاسرائيلي

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (11):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة غورن بصلية صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (13):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصليةٍ صاروخية.