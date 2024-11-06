بوحبيب يشدد في لقاءاته الدبلوماسية على ثوابت موقف لبنان من أجل وقف اطلاق النار

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إستكملت وزارة الخارجية والمغتربين تحركها الدبلوماسي، فإستقبل الوزير د. عبدالله بو حبيب، بحضور الأمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي، تباعاً سفراء سويسرا ماريون ويشلت، واليابان ماغوشي ماسايوكي، وجمهورية كوريا إيل بارك، اللذين تشغل دولهم منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وقد أعرب الوزير بو حبيب عن طلب لبنان بأن تسعى الدول الثلاث الى زيادة الضغوط على اسرائيل لمنعها من استهداف المواقع الأثرية في مدينتي بعلبك وصور، أو تعريضها للخطر جراء الغارات التي تشنّها على مقربة منها.

وأعاد الوزير بو حبيب التشديد على ثوابت موقف لبنان من أجل وقف اطلاق النار، وأهمها التزامه بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل متوازي، واستعداد الحكومة اللبنانية لتعزيز وجود الجيش جنوب نهر الليطاني ونشر قوات إضافية، وبسط سيطرة الدولة والشرعية اللبنانية في جنوب لبنان بالتعاون مع قوات اليونيفيل.

كما استعرض وزير الخارجية والمغتربين مع السفراء الثلاثة تداعيات أزمة النزوح الكبير والمتزايد الذي يشهده لبنان جرّاء العدوان الاسرائيلي، والمساعدات الانسانية والاغاثية التي يمكن أن تقدمها دولهم في ظل الحاجة الملحّة للمواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.