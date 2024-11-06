"منزل يتحصّن فيه مجموعة من جنود جيش العدو".. سلسلة استهدافات للحزب!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:40 من صباح يوم الأربعاء 06-11-2024 دبابة ميركافا في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح."

وفي بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وبعد رصد ومتابعة لتحركات قوّات جيش العدو الإسرائيلي، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:45 من صباح اليوم الأربعاء 06-11-2024 منزلًا يتحصّن فيه مجموعة من جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه، وأصابه إصابة مباشرة ما أدى إلى مقتل وجرح من فيه. "