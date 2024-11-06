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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار، وأجواء باردة ليلا خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حتى نهاية الأسبوع ، حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي اعتبارا من مساء الاحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.

الجمعة:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، و رياح ناشطة شمالا.

السبت:

غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر في الداخل و على الجبال، مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا جنوبا.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 6 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,02

-ساعة غروب الشمس: 16,41