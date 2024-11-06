انذار عاجل من أدرعي إلى سكان النبطية!

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وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا عبر حسابه على منصة "إكس" إلى جميع السكان في منطقة النبطية، وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها.



وأضاف أدرعي أن "السكان يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل الجيش الإسرائيلي ضدها في المدى الزمني القريب".



وأكّد أدرعي على ضرورة "إخلاء المباني والمباني المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفقًا لما هو معروض في الخرائط"، من أجل سلامة المواطنين وأسرهم.