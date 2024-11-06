12 جثة في وطى الخيام!

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انتشل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني والدولي أمس جثامين ١٢ من شهداء مجزرة وطى الخيام، بعدما سمحت إسرائيل لقوات اليونيفل باستئناف أعمال رفع الركام من المنازل التي دمّرها العدوان الإسرائيلي ليل ٢٧ تشرين الأول الماضي. وكانت أعمال رفع الركام بدأت الأحد الماضي وانتُشلت جثث خمسة شهداء من بين 21. لكنّ العدو تراجع في اليوم التالي عن منح الإذن وراوغ في تحديد موعد جديد، قبل أن يعطي أمس أربع ساعات فقط لانتشال الجثث، شرط عدم وجود مدنيين أو أيّ من ذوي الشهداء. فانتظر هؤلاء عند مثلث عين عرب ـ الماري منذ الصباح، إلا أن العدو استهدفهم بقنبلتين صوتيتين لتفريقهم. وشُيّع ١٢ شهيداً في عين عرب فوراً. فيما لا تزال أربع جثث تحت الأنقاض لثلاثة من آل المحمد من أبناء وطى الخيام والسوري عباس التاجر الذي كان يعمل معهم في تربية المواشي. وبسبب مراوغة إسرائيل وتعمّدها استنزاف المسعفين بمنحهم مهلاً قصيرة، سيضطرون إلى طلب فرصة ثالثة لانتشال الدفعة الثالثة.