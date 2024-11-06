living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يزور ترامب بيروت؟

6
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مرلين وهبة-

في حال عاد دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية فستكون لعودته تداعيات واسعة على الشرق الأوسط، وخصوصاً على لبنان. إذ يُعرف ترامب بتوجّهاته الحادة تجاه إيران، وقد يكون له نهج مختلف عن إدارة الرئيس جوزف بايدن في هذا السياق. وإذا نجح في الحَدّ من التوترات أو أوقف «الحروب»، فقد يحاول تحقيق ذلك عبر توطيد تحالفات جديدة أو توسيع اتفاقيات السلام بين الدول العربية وإسرائيل.

أمّا بالنسبة إلى التوجّه العام في لبنان، فهو يتأثّر بالظروف المحلية أكثر من الدعم الواضح لمرشح معيّن، ويُعتقد أنّ الشارع اللبناني منقسم بين التيارات المختلفة. وفي ما يتعلّق بالتأييد العربي واللبناني لترامب، فإنّ علاقته الشخصية بعد مصاهرته عائلة لبنانية قد تكون عاملاً إضافياً لتعزيز الدعم، لكنّ هذا الأمر يظل مسألة رأي شعبي أكثر منه تأثيراً جوهرياً في سياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان، ويحتاج لتأكيده إلى استطلاعات دقيقة للرأي.

اما في حال وصول كامالا هاريس إلى الرئاسة، فيعني أنّ الديموقراطيِّين سيحافظون على سياستهم الخارجية الحالية التي تسعى إلى تخفيف التوترات عبر الديبلوماسية، لكنّها لن تكون تغييراً جذرياً كما لو وصل الجمهوريّون إلى السلطة. ومن المتوقع أن تتأخّر نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية نظراً للتدقيق الشديد في الفرز وارتفاع عدد الناخبين، وخصوصاً مع تزايد التصويت بالبريد الإلكتروني.

ومع انطلاق العملية الانتخابية حاورت «الجمهورية» والد صهر ترامب ومنسّق علاقاته العربية الدكتور بولس مسعد، وهنا وقائعه:

* ماذا يعني وصول ترامب إلى سدّة الرئاسة الأميركية بالنسبة إلى الشرق الأوسط وتحديداً للبنان؟

- سيضع هذا حداً للحروب والنزاعات المستمرة، وسيجلب السلام إلى المنطقة.

* وعد ترامب بأنّه سيُوقف الحرب، كيف سيفعل ذلك؟ وكيف سيتعامل مع إيران النووية في حال وصوله؟

- سيعمل من اليوم الأول على إنهاء هذه الحروب بسرعة من خلال التواصل مع كلا الطرفَين. ويتطلّع إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران في أقرب وقت ممكن.

* هل تعتقد أنّ التأييد العربي لترامب وتحديداً التأييد اللبناني تضاعف بعد أن صاهر لبنانياً؟ وعملياً هل أجريتم إحصائيات للتأكّد من الأرقام أم هي فقط افتراضات؟

- لقد كان دعم العرب الأميركيِّين والمسلمين الأميركيِّين للرئيس ترامب هائلاً وغير مسبوق، وذلك في شكل رئيسي بسبب سياسته السلمية والقِيَم المحافظة للحزب الجمهوري.

* هل تتخوّفون من النتائج؟ ومتى تتوقعون صدورها؟

- نأمل في تحقيق فوز ساحق يمكن الإعلان عنه قريباً، وإلّا فقد يستغرق الأمر بضعة أيام إذا كانت النتائج متقاربة جداً.

* ما الذي يؤخّر صدور نتائج الانتخابات؟

- كل ولاية تختلف عن الأخرى، لكنّ التأخير الأساسي قد يكون من ولاية بنسلفانيا التي قد تستغرق أياماً عدة بسبب نظامها المعقّد، وتُعتبَر الولاية الحاسمة التي يحتاجها كلا المرشحَين للفوز.

* هل من توقعات مسبقة للنتائج؟

- نتوقع فوزاً كبيراً في كل من التصويت الانتخابي والشعبي. وسينعكس هذا أيضاً في الفوز بمقاعد الكونغرس.

* ما هو توجّه غالبية اللبنانيِّين؟ وهل الأكثرية تؤيّد ترامب؟

- الغالبية العظمى من المسيحيِّين يدعمون الرئيس ترامب، وهناك تزايد مستمر في أعداد المسلمين الذين تحوّلوا من الحزب الديموقراطي لدعم الرئيس ترامب نتيجة سياسته السلمية وجهود التواصل.

* ماذا يعني وصول كامالا هاريس إلى سدّة الرئاسة؟

- سيجلب هذا الاشتراكية إلى الولايات المتحدة، وسيقضي على القِيَم الأسرية والقِيَم الاجتماعية المحافظة، وسيسمح باستمرار الحروب والنزاعات في كل أنحاء العالم.

* بالنسبة إلى وقف إطلاق النار، هل من وعود؟

- في أقرب وقت ممكن.

* ماذا بالنسبة إلى مستقبل الشرق الأوسط، وتحديداً لبنان في حال وصل جمهوري، وتحديداً الرئيس ترامب إلى سدّة الرئاسة؟

ـ سيعمل الرئيس ترامب فوراً على تحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط، وسيعمل أيضاً على تحقيق ازدهار اقتصادي في المنطقة.

* هل من الممكن أن يزور ترامب المنطقة في حال فوزه، وهل ممكن أن يزور لبنان؟ وهل ستفعل ما بوسعك لتحقيق هذه الزيارة؟

- كل شيء ممكن، ونتمنى ذلك. تذكّري أنّه خلال فترة ولايته الأولى، كانت زيارته الخارجية الأولى إلى بلد عربي، واجتمع أولاً مع القادة العرب في المملكة العربية السعودية.


الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   