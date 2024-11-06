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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نهاراً أن إسرائيل «نقلت إلى رئيس حكومة لبنان رفضها وقف إطلاق النار». بينما أفاد «موقع Ynet» الإسرائيلي ان جيش العدو الإسرائيلي، قام بسحب عدة ألوية من جنوب لبنان لإجراء «تدريبات تنشيطية»، حيث من المتوقع أن تستمر العملية البرية لعدة أسابيع أخرى.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أنه على خلفية تقييم المسؤولين المشاركين في المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية في الشمال، بأن التوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أسبوع ونصف إلى أسبوعين، لذلك قام الجيش بسحب عدة ألوية من جنوب لبنان لإجراء تدريبات تنشيطية.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رفع التوقعات بشأن تبدل معين في ما خص مسار الحرب بعد ظهور نتائج الأنتخابات الأميركية ليس في مكانه، لأن الكلمة للميدان في الوقت الراهن اما في وقت لاحق فإن مسألة وقف إطلاق النار تترك للمفاوضات وللفريق الذي يفاوض مكلفا من الرئيس الأميركي الجديد.

إلى ذلك أوضحت المصادر أن هناك يعملون بقوة من أجل دعم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وإن هناك ضغوطاً تمارس في هذا المجال كونه الشخصية الانسب، مع العلم أن التعويل الأكبر يقوم على دوره في المرحلة المقبلة.