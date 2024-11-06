عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني 2024

الأخبار: انتخابات أميركا: نُذُر «فوضى» جديدة
قاسم أكثر تشدّداً في الموقف من الأميركيين وخصوم الداخل: نسخة جديدة من حزب الله
«ليلة المِقصلة»: نتنياهو يقيل غالانت هارباً إلى الأمام
النهار: الولايات المتحدة تنتخب رئيسها الـ47
اللواء: دعوة ميقاتي إلى «قمة التضامن».. ووقف الحرب على لبنان على جدول الأعمال
20 شهيداً بغارة إسرائيلية على برجا ليلاً .. وانسحاب تكتيكي لوحدات إسرائيلية من الجنوب
الجمهورية: إقالة غالانت تفجّر الشارع
الديار: الحماس والقلق يسيطران اميركيا... ترامب أم هاريس؟
ميقاتي يطلب دعم جنبلاط حكوميا والتمديد لعون بحكم الامر الواقع
تحقيق المعلومات: داتا الاتصالات واللقاءات ولا اشارات لتعاون من البر
البناء: تطمينات واستنفار أمني في واشنطن تحسباً لمواجهات مع غموض نتائج الانتخابات / نتنياهو يقيل غالانت وبعده قادة الجيش والأجهزة… لإقفال التحقيق ومتابعة الحرب / اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في حيفا والقدس… وتلويح بالعصيان المدني /
l'orient le jour: Pour asphyxier le Hezbollah, Israël veut une « tutelle militaire et sécuritaire » sur le Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: نتائج الانتخابات الأميركية تتوالى... والعالم يترقب
الأنباء الكويتية: مصدر في قيادة الجيش لـ «الأنباء»: السلم الأهلي خط أحمر لدى القائد
خشية من تصعيد في لبنان بـ «الوقت الضائع» لتبيان هوية الرئيس الأميركي
الوطن السورية: نتنياهو يقيل غالانت ويعيّن كاتس وزيراً للحرب وساعر وزيراً للخارجية ويعلن: أزمة ثقة … صواريخ المقاومة النوعية تدك ثكنتي معاليه غولاني ودوفيف ومصنع مواد متفجرة في حيفا