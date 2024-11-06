عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: انتخابات أميركا: نُذُر «فوضى» جديدة

قاسم أكثر تشدّداً في الموقف من الأميركيين وخصوم الداخل: نسخة جديدة من حزب الله

«ليلة المِقصلة»: نتنياهو يقيل غالانت هارباً إلى الأمام





النهار: الولايات المتحدة تنتخب رئيسها الـ47



اللواء: دعوة ميقاتي إلى «قمة التضامن».. ووقف الحرب على لبنان على جدول الأعمال

20 شهيداً بغارة إسرائيلية على برجا ليلاً .. وانسحاب تكتيكي لوحدات إسرائيلية من الجنوب

الجمهورية: إقالة غالانت تفجّر الشارع

الديار: الحماس والقلق يسيطران اميركيا... ترامب أم هاريس؟

ميقاتي يطلب دعم جنبلاط حكوميا والتمديد لعون بحكم الامر الواقع

تحقيق المعلومات: داتا الاتصالات واللقاءات ولا اشارات لتعاون من البر

البناء: تطمينات واستنفار أمني في واشنطن تحسباً لمواجهات مع غموض نتائج الانتخابات / نتنياهو يقيل غالانت وبعده قادة الجيش والأجهزة… لإقفال التحقيق ومتابعة الحرب / اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في حيفا والقدس… وتلويح بالعصيان المدني /

l'orient le jour: Pour asphyxier le Hezbollah, Israël veut une « tutelle militaire et sécuritaire » sur le Liban

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتائج الانتخابات الأميركية تتوالى... والعالم يترقب



الأنباء الكويتية: مصدر في قيادة الجيش لـ «الأنباء»: السلم الأهلي خط أحمر لدى القائد

خشية من تصعيد في لبنان بـ «الوقت الضائع» لتبيان هوية الرئيس الأميركي



الوطن السورية: نتنياهو يقيل غالانت ويعيّن كاتس وزيراً للحرب وساعر وزيراً للخارجية ويعلن: أزمة ثقة … صواريخ المقاومة النوعية تدك ثكنتي معاليه ‏غولاني ودوفيف ومصنع مواد متفجرة في حيفا