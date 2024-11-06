living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توافق عام على ضرورة وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701

6
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: ترى مصادر نيابية بارزة ترى ان الإشارة الإيجابية التي يمكن ان يبنى عليها، هي توقع عودة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة خلال أيام وفقا لما ذكرته محطة MTV التلفزيونية اللبنانية.

 

وتحدثت المصادر النيابية عن «توافق عام لدى جميع الأطراف، سواء المعنية مباشرة أو الراعية لهذه المساعي والاتصالات، على ضرورة وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701. ويبقى البحث في آلية التطبيق ومن يضمن عدم تكرار تجربة العام 2006، حيث بقي الاتفاق (قضى يومذاك بوقف الأعمال الحربية) من دون تنفيذ، ولم يلتزم به لبنان وإسرائيل».

 

وذكرت المصادر ان هوكشتاين يحمل في جعبته آليات وضمانات للاتفاق، «قد تقبل بها إسرائيل ولا يرفضها لبنان، خصوصا ما يتعلق بموضوع منع إدخال السلاح إلى لبنان الا من خلال السلطة الشرعية اللبنانية والجيش. ومراقبة بمشاركة دولية وإقليمية فاعلة تحول دون دخول السلاح برا، مع إجراءات تمنع التسلل بحرا.

 

ودخلت في هذا الأمر عملية الإنزال التي نفذتها قوات كوماندوس إسرائيلية، بحسب اعتراف الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة الماضي في منطقة البترون بشمال لبنان. ونظرا إلى أهمية الرسالة التي حملتها تلك العملية، أثير كل هذا الجدل والاعتراض حولها، علما ان عمليات الكوماندوس الاسرائيلية في لبنان كثيرة».

 

ولفتت المصادر إلى «ان الضغوط الأميركية جادة باتجاه إقفال ملف الحدود، خصوصا ان الموفد الأميركي هوكشتاين أصبح ملما بكل تفاصيله».

 

وأبدت المصادر خشيتها «من محاولة تعطيل إسرائيلية عبر تصعيد عنيف يصعب معه التقدم نحو التسوية، خصوصا ان نتنياهو لا يلتزم بأي وعود أو تعهدات». ودعت إلى ان تكون «اليقظة حاضرة في هذه المرحلة الدقيقة».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   