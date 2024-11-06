حزب الله يستهدف تجمعاً لقوات "إسرائيلية" قرب مارون الراس

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أعلن حزب الله في بيان، أمس (الثلاثاء)، أن عناصره استهدفوا، منتصف ليل أمس الاثنين، تجمعاً لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، بصلية صاروخية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيل، إن «حزب الله» أطلق عدة دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، حيث أطلق نحو 90 صاروخاً بحلول مساء الاثنين، مشيراً إلى أنه تم اعتراض بعضها بواسطة نظام الدفاع الصاروخي، بينما سقطت صواريخ أخرى على أراض خالية، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي.

تأتي الهجمات الأخيرة بعد إطلاق أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل يوم الأحد.



