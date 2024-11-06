living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للسيّد ... في ذكرى أربعينه- (جبران باسيل)

6
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في أربعينك، أحتار إن كنت أقف حزناً عليك أو فرحاً لك...


منبع فرحي الوحيد هو ألّا ترى بأمّ عينك ما أصاب لبنان من دمار وتهجير نتيجة وحشيّة العدو، وأنت الذي كرّست حياتك لمنع إسرائيل من الاعتداء عليه.
أمّا منابع حزني عليك فكثيرة. حزن لا ينضب على خسارتي لصديق لا يتكرّر، ولم يعلُ عليه محبةً وتقديراً في السياسة سوى أبي السياسي - الرئيس عون.


حزني على خسارة المقاومة ملهماً لها ولشبابها في البطولة والاستشهاد،


وعلى خسارة لبنان زعيماً وطنياً استثنائياً، حلم وعمل ليكون وطنه معتبراً بقوّته وليس متوسّلاً بضعفه؛


وعلى خسارة فلسطين والمشرق قائداً عرف كيف يعيد لهما دورهما في الدفاع عن قضايا الحق والمظلومية،


وعلى خسارة العالم عنواناً للمقاومة في سبيل حريّة الشعوب وكرامتها.


أفرح لك لغيابك الذي أردته شهادةً في سبيل ما آمنت به،


وأحزن عليك لأن المشوار لا يزال بعيداً في سبيل تحقيق ما أردت...


احترمتُك دوماً لأنك مقاوم صادق. وتفهّمتك، مهما اختلفنا، لأنّي صادق في نضالي...


ساعات طويلة من الحوار جمعتنا، تشاركنا فيها الأفكار والمشاريع والرؤى، اتفقنا واختلفنا، لكننا لم نفقد الودّ العميق...


كم استمعت لي بصراحتي وصدقي ومنطقي، وكم تعلّمت منك بكبرِك وأخلاقِك ومنطقِك؛


صحيح أن اهتماماتك تجاوزت حدود لبنان، لكنّ لبنان كان في وجدانك، وكم كنت مدركاً لتوازنات هذا الوطن.


أردتَ تجنّب الحرب، واعتقدت بقدرتك على إبعادها بمعادلة الردع، لكنها لاحقتك ونالت منك،


أردتَ تحرير القدس وراهنتَ على وحدة الساحات لذلك، لكنّ قدرات المحور كانت أقل من إرادتك،


أردتَ الشهادة، فكانت لك، مشفوعة بعنفوانك وكرامتك...


نريد لك أن تدرك اليوم من عليائِك أن حماية لبنان ستبقى أمانةً في وجداننا،


وأن احتلال إسرائيل له سيبقى عصيّاً عليها. ولكننا نريد أن نصارحك كما فعلنا دوماً، أن ذلك لم يعد تحقيقه ممكناً من دون الدولة القوية العادلة القادرة على قيادة استراتيجية دفاعية تحفظ كل عناصر القوّة في إمكاناته والعدالة بين أبنائه.


تيقّن دوماً أننا كنا ونبقى أوفياء لتفاهمنا علَّ من استلموا الأمانة عنك يكونون أوفياء لكافة بنوده....


قتلوك يا سيّد، لكنهم لم يقتلوا روح المقاومة في شعبك. غادرت على غفلة كما يفعل الأحبّاء، إذ يرحلون ولا يخبرون. غادرت لكنك مزروع في وجدان الناس كما السنديان في جبل عامل.


وداعاً يا شهيد لبنان.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   