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كتب الإعلامي ريكاردو كرم: في عام ١٩٩٤، عندما تمّ توقيف الدكتور سمير جعجع في بيروت، وقفت إلى جانب زوجته وكل المناصرين والرفاق. في تلك الأوقات، كانوا معزولين ومستهدفين وكان نشاط الحزب محظوراً. قدّمت دعمي بكل ما أستطيع، وساعدت الكثيرين من الأصدقاء.

وأوضح كرم على "إكس":

في المرحلة نفسها، كان الناشطون في التيار الوطني الحرّ يتعرّضون للملاحقة والسجن من القوى ذاتها، وكنت إلى جانبهم عند كل أزمة.

عندما تمّ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أدمى الحزن قلوبنا. ولقد بقيت قريباً جداً من أفراد عائلته وأصدقائه، أكرّم ذكراه وإسهاماته. ومن خلال أعمالي، بما في ذلك البرامج والأفلام الوثائقية التي تناولت إرثه، سعيت إلى عكس التأثير الذي تركه، ليس فقط على الطائفة السنية، بل على لبنان بأسره.

واليوم، أقف إلى جانب إخوتنا الشيعة، ليس فقط كأخوة أو كشركاء في الوطن، بل كبشر يتألمون، يئنّون ويعانون.

وأضاف كرم: لم أحكم يوماً على أحد بناءً على انتمائه السياسي أو التزامه الفكري أو العقائدي، وطبعاً ليس على انتمائه الطائفي أو المذهبي . لقد اخترت دائماً أن أكون بجانب أخي الإنسان، في الفرح كما في الحزن، في الألم قبل الابتهاج، وفي لحظات الضعف قبل القوة.

ومع ذلك، اليوم، كلما عبّرت عن رأيي، ينهض البعض ضدّي، محاولين جرّي إلى فئة الانقسامي. يريدون مني أن أتجاهل وأحتفل بينما تُدمّر قرى بأكملها ويتمّ قتل أبناء وطني، وهم يعانون ويحزنون.

وتابع كرم: لكن هذا ليس أنا، ولن أكون يوماً كذلك. لم أكن ولن أكون هذا الشخص الذي يكره وبحقد ويبتهج لألم وخسارة الآخر.

رسالتي هي رسالة محبة، تعاطف، وتسامح وسلم. وأنا لست وحدي؛ هناك الكثير ممن يشاركونني هذه القيم، رغم أنّ أصواتهم قد لا تصل إلى الجميع. ربّما صوتي يصل، وقد استخدمته دائماً بثبات، دون أن أنحني لموجات ظرفية أو اتجاهات مؤقتة.



وختم كرم تصريحه بالقول: "أؤمن أنّه لإنقاذ هذا الوطن، يجب أن نجتمع للحوار، عبر الأفكار والمعرفة والفهم، لا عبر الانقسام، التخلّف، أو الظلام والجهل. رسالتي هي بناء جسور، مدّ اليد، وقبول الآخر. أحلم بشعب موحد في أرض واحدة، أرض تزدهر بتنوّعها وتتجذّر في إنسانيتنا المشتركة.

لقد شهدت هذه الأرض الكثير من التضحيات؛ لكنّها، وفي كلّ مرة، تعود وتجمعنا مهما اختلفنا.

اليوم، هذه الأرض تحترق وتحتضر. لذلك، علينا أن نتبنى مبادئ شاملة ونرفض الانغلاق على أنفسنا. فقط عندها يمكننا تحقيق الوحدة الحقيقية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه"