تعميم من الحلبي: " سيستمر هذا الإجراء حتى زوال الظروف والأسباب.."

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، التعميم رقم 47/م/2024، الذي يتعلّق بتمكين المدرّسين والعاملين وتلامذة المدارس والثانويات الرسمية من أداء الصلاة أثناء الدوام المدرسي للعام الدراسي 2024/2025.



وأشار التعميم إلى أن الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الذي يتعرض له لبنان، أسفرت عن إغلاق العديد من المدارس والثانويات الواقعة في المناطق الأكثر عرضة للخطر، كما تم استخدام العديد من هذه المباني كمراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية. هذا الوضع استدعى اعتماد دوامات مدرسية خاصة لضمان انطلاق العام الدراسي 2024/2025.



وبحسب التعميم، سيستمر هذا الإجراء حتى زوال الظروف والأسباب التي أدت إلى هذا التغيير.



وتأكيدًا على ضرورة مراعاة احتياجات التلامذة والمدرسين في هذه الظروف الاستثنائية، أضاف التعميم أن البرنامج الأسبوعي يجب أن يتم تعديله بما يتناسب مع تمكين الجميع من أداء الصلاة في أوقاتها، مع الحفاظ على سير الدروس دون المساس بالحِصص الأساسية.



كما أُعطيَ التوجيه للمدارس والثانويات لتوفير فرص لأداء الصلوات اليومية خلال فترات الاستراحة أو بعد انتهاء الحصص، فضلاً عن السماح للتلامذة الذين يرغبون في أداء صلاة الجمعة بالخروج والعودة بعد الحصول على الموافقة الخطية من أولياء أمورهم.



وأوضح التعميم أن الهدف من هذه التدابير هو ضمان التوازن بين استمرار العملية التعليمية وتمكين أفراد الهيئة التعليمية والتلامذة من أداء الشعائر الدينية بما يتماشى مع احتياجاتهم الروحية، خاصة في هذه الأوقات التي يمر بها لبنان.