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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية بالنسبة للمستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً:

بعد أن أتمّت وزارة الشؤون الإجتماعية عمليّة الزيارات المنزليّة لإعادة التحقّق من معلومات 93,000 أسرة ضمن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً خلال 7 أشهر (بين كانون الثاني 2024 و آب 2024)، والتي تمّ الإعلان عنها سابقاً، أُرسلت المعلومات المنبثقة عن الزيارات المنزليّة إلى الوحدة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج في رئاسة مجلس الوزراء. وبعد إجراء عمليّة ال scoring (وضع علامة لكل أسرة على مقياس الفقر)، تبيّن أن عدد الأسر غير المستحقّة بحسب معايير البرنامج هو 14,387 أسرة لبنانية. وعليه، ستتوقّف المساعدة الماليّة الشهرية لهم.